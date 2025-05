La Roma in pressing su Cesc

[...] Perché è vero che Fabregas è il nome in pole sia per Ranieri (e Ghisolfi) sia per i Friedkin. Ma è altrettanto vero che il Como, ad ora, non ha intenzione di liberarlo. In particolare, è il presidente Mirwan Suwarso a non voler perdere Fabregas, considerato la punta di diamante di tutto il progetto. La Roma ha fatto due tentativi ravvicinati nelle ultime ore, sia venerdì sia sabato, ma il Como ha fatto muro. Trattare con la proprietà indonesiana del club non è facile, ma la sensazione è che non si tratti di una questione economica. Il centro del discorso riguarda il progetto: Fabregas aveva parlato con il Lipsia e, soprattutto, il Bayer Leverkusen; in Italia piaceva (e piace tuttora) al Napoli, c'è chi dice che anche le milanesi lo abbiano studiato con attenzione. La concorrenza, in sintesi, c'è ed è tanta, ma la Roma sarebbe pronta ad affidargli un piano triennale importante, concreto e dagli ampi margini di sviluppo.

Fabregas ha ascoltato e apprezzato. Ma la fumata bianca ancora non c'è. E non è detto arrivi: a Como sono convinti che Cesc rispetterà la parola data e resterà almeno un'altra stagione. [...] Il piano B, ammesso che si possa definire così visto il nome in questione, è quello di Gasperini. La piazza non impazzisce di gioia all'idea (mentre sul nome di Fabregas c'è decisamente più consenso), ma per Ranieri ci sarebbero tutte le premesse per trasformare lo scetticismo iniziale in amore. Al momento non c'è certezza sull'addio del tecnico all'Atalanta: sta parlando con il club, l'idea di giocare di nuovo la Champions appena conquistata lo stimola e quindi sono ore di riflessione. [...]

Ieri era il terzo anniversario della Conference vinta a Tirana, sotto al post di José Mourinho ci sono migliaia di commenti di tifosi che lo rivorrebbero. Escluso, così come il ritorno di De Rossi, ancora sotto contratto, auspicato da una parte della tifoseria. Il nome straniero sta perdendo quota, perché la Roma pare intenzionata a scegliere un tecnico che conosca la Serie A e l'indiscrezione Vanoli, ieri avversario con il Toro, è una fake news.

(corsport)