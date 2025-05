La Roma imbattibile di Ranieri: anche la Fiorentina finisce ko

Vince la Roma e vince Edoardo Bove, che a fine gara si prende l'amore di tutto lo stadio Olimpico. Lui piange ed è l'immagine più bella arrivata alla fine di una partita intensa e che proietta per la prima volta i giallorossi in Champions League. Agganciato il quarto posto, ma, insieme a Juventus e Lazio. [...] Claudio Ranieri sale a 19 risultati utili consecutivi in campionato e ottavo 1-0 della sua gestione. Vittoria sofferta e sigillata dalle parate di Mile Svilar su Moise Kean. [...]

Decide un gol di Dovbyk nei minuti di recupero del primo tempo, ma, la giocata la confeziona Angelino che trova Shomurodov in area il quale poi fa la torre verso l'ucraino. [...] Raffaele Palladino ha fatto un po' di turnover poiché giovedì arriva il Betis al Franchi, ma, in campo c'erano comunque i migliori. [...]

(corsera)