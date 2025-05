La Roma di forza spera ancora

Il miracolo è essere padroni del proprio destino: quinto posto ed Europa League nelle proprie mani, ma per la Champions serve sperare in un passo falso della Juve. La vittoria 3-1 sul Milan, che resta fuori dalla zona Europa, dà speranza per il quarto posto, un sogno sei mesi fa. [...] Ranieri, l’uomo della serata, è amato dai tifosi per aver rivitalizzato la squadra. Piange di gioia, ma ritrova lucidità quando deve guidare i suoi. [...]

Ranieri si congeda dall’Olimpico con una rimonta strepitosa, offuscata solo dalla sconfitta di Bergamo. Diciannove risultati utili di fila (43 punti nel girone di ritorno) hanno rilanciato la squadra, che lottava per qualcosa di importante dopo sei anni. L’idea ha riacceso la città, spenta dopo l’esonero di De Rossi e le nove partite di Juric. Meglio non pensarci. La Roma va avanti.

Hummels c’è, non gioca e saluta. Tra uno scatto e l’altro al Colosseo, ha contribuito alla risalita, per poi dare l’addio al calcio. Ma è stato comunque bello, caro Mats. È la notte anche di Pellegrini, Dybala e Dovbyk, infortunati e in panchina con il gruppo. [...]

