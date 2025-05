La Roma che verrà: Soulé il punto fermo con Mancini e Angelino. Svilar: attesa rinnovo

Domani sera sarà una sorta di turning point, una piccola grande svolta. Perché alle ore 23 - più o meno - Claudio Ranieri dirà per sempre addio alla panchina. [...] Poi sarà solo futuro. Con la scelta dell'allenatore prima di tutto (ma la Roma ce l'ha in mano davvero?) e della futura squadra subito dopo. [...] Ranieri due giorni fa, in un'intervista a Repubblica, è stato chiaro: "L'accordo con il nuovo tecnico c'è già, deciderà il presidente quando dirlo". [...] Pioli è sempre piaciuto a Ranieri, ma la Roma ha avuto un contatto con l'agente un paio di mesi fa, ma mai con lui. Gasperini anche è sempre stato nella testa di Sir Claudio, ma il tecnico dell'Atalanta ritiene la Roma una squadra da "ricostruire". [...]

Quindi Sarri, che la Roma aveva "chiuso" prima di Mourinho e che sarebbe il profilo ideale per valorizzare risorse limitate e giovani di prospettiva. Infine l'idea Thiago Motta (ancora sotto contratto con la Juventus), che sarebbe uno scommessone difficile anche da vincere. [...] Poi Ranieri ieri è stato diretto anche sulla squadra che verrà: "Non possiamo e non dobbiamo fare rivoluzioni". [...] Il che vuol dire ripartire da alcuni punti fermi, Soulé su tutti. [...] Poi un altro punto fermo su cui si può scommettere fin da ora è Gianluca Mancini. [...] E con lui Angelino, intoccabile sulla fascia sinistra. Con loro, ovviamente, a Trigoria contano di tenere anche i tre big che fanno gola a tanti club e cioè Svilar (c'è attesa per il rinnovo), Ndicka e Koné. [...]

(gasport)