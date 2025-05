La promessa di Ranieri: "Sarò il garante del club". Obiettivo quarto posto

"Sarò il garante della società". Claudio Ranieri definisce in maniera chiara il suo ruolo all'interno della Roma a partire dalla fine di questo campionato. [...] Il primo incontro con Dan Friedkin è andato in scena venerdì, poi ieri altri colloqui e il saluto alla squadra immortalato dalle immagini del presidente a bordo campo, sorridente, insieme proprio a Ranieri, Ghisolfi e Svilar. [...] "E' stato un buonissimo incontro con il presidente, ha fatto i complimenti alla squadra". [...] Con o senza Champions, le intenzioni del club non cambiano.

"No, è uguale. Dobbiamo migliorare anno dopo anno, questa stagione è stata particolarissima. Si è iniziato male, poi è andata peggio e infine c'è stata una grandissima reazione dei giocatori. I tifosi ci hanno aiutato tanto". [...] Con il sogno di raggiungere il quarto posto già in questa stagione, una possibilità più concreta dopo il pareggio di ieri tra le dirette concorrenti Lazio e Juventus: "Noi stiamo in ballo e vogliamo fare del nostro meglio nonostante le prossime siano tre partite proibitive. Vogliamo uscire sempre a testa alta, i tifosi non ci devono restare male in caso di mancata Champions. Noi non ci arrenderemo". [...]

(la Repubblica)