La lotta Champions mai vista: Ranieri, il fenomeno degli 1-0

L'Atalanta è quasi dentro, la Fiorentina quasi fuori. Questi i primi verdetti che ci ha lasciato la 35esima giornata di Serie A in ottica Champions League. Se la Dea occupa il terzo posto, per il quarto è lotta a 4 tra Roma, Juventus, Lazio e Bologna, tutte divise da un singolo punto. [...]

La Roma piano piano è riuscita a risalire e a farsi trovare lassù. Tra le 4 della lotta Champions è la squadra con il calendario più tosto, ma, ciò che Claudio Ranieri sta facendo negli ultimi mesi è qualcosa di incredibile. I giallorossi non perdono da 19 partite, attualmente la striscia di risultati utili più lunga d'Europa. Il tutto segnando quasi sempre solo una rete. Nelle ultime 8 gare, infatti, sono 6 le vittorie arrivate per 1-0. [...] Guai a definire Ranieri un difensivista, però, ha la capacità di costruire squadre ben organizzate in difesa. [...]

(gasport)