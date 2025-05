La Juve deve tifare Atalanta per tenere sotto la Roma: solo Gasp può farle un favore

La matassa del quarto posto, l'ultimo buono per la Champions, rimane ingarbugliata. [...] In estrema sintesi, si può dire che oggi la Juve non sia più padrona del proprio destino. Fino a domani notte sarà appesa al risultato di Atalanta-Roma e deve augurarsi che la Dea vinca, per mettersi alle spalle la squadra di Ranieri. [...] Se domani la Roma perdesse, alla Juve basterebbe vincere le ultime due partite, contro Udinese e Venezia, per essere certa di acciuffare una qualificazione Champions che sul piano tecnico non merita e che però non sarebbe scandalosa. [...]

Il Bologna, a quota 62, resta in lizza, nonostante la sconfitta di venerdì a San Siro contro il Milan, ma si ha l'impressione che i rossoblù puntino tutto sulla finale di Coppa Italia, sempre contro il Milan, mercoledì all'Olimpico. [...] Ci sembra che il quarto posto sia diventato una questione a tre, fra Juve, Lazio e Roma. Atalanta-Roma di domani potrebbe scomporre o ricomporre il trio. [...]

(gasport - S. Vernazza)