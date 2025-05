La corsa scudetto si decide di sera: nove partite insieme domenica alle 20.45?

GAZZETTA.IT (A. RAMAZZOTTI) - La Lega Serie A renderà noti oggi gli orari della trentasettesima giornata, in programma domenica. Sarà un turno importante per la lotta scudetto, per la qualificazione alla Champions e per la salvezza. E c’è una gara, Parma-Napoli, che fa incrociare i destini delle formazioni in lotta per il tricolore e quelle in corsa per non retrocedere.

Cosa comporta tutto questo? La concreta possibilità che nove incontri della penultima giornata si giochino in contemporanea domenica, alle 20.45. Era questa ieri sera la soluzione più gettonata. Esiste però anche l’ipotesi che i match che metteranno in palio punti salvezza (Monza-Empoli, Cagliari-Venezia, Lecce-Torino e Verona-Como) inizino alle 15 e gli altri alle 18 o alle 20,45. La decisione deve tener conto di più fattori (compreso quello della sicurezza) e non è per niente semplice da prendere. Anzi, probabilmente è comunque destinata a scontentare qualcuno.

[...] Ecco perché è stata avanzata pure la possibilità di giocare nel pomeriggio il “blocco tricolore e coppe europee” e la sera quello della salvezza. Giocando alle 15 o alle 18, potrebbero essere risolti i problemi di ordine pubblico legati a eventuali festeggiamenti tricolori del Napoli a Parma. Ma chiaramente per i broadcaster avere la “poule scudetto” nel pomeriggio sarebbe meno attraente. Ecco perché la soluzione delle 20,45 con 9 match ha preso quota. [...]

