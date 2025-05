La corsa europea della Roma: decide l'incornata di Dovbyk. Per la panchina torna in auge Allegri

LEGGO (F. BALZANI) - La testa di Dovbyk e le mani di Svilar prima delle lacrime d'emozione pura di Edoardo Bove. La Roma centra il diciannovesimo risultato utile consecutivo, ma, soprattutto una vittoria che può pesare tanto in ottica Champions. Nella bolgia dell'Olimpico Ranieri ottiene l'ennesima impresa contro una Fiorentina mai doma e che alla resa dei conti avrebbe potuto meritare il pareggio. [...] E il futuro? Il nome di Allegri è tornato a circolare con forza e nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti. L'immagine più bella arriva dopo la partita. Quando Edoardo Bove, si incammina verso la Curva Sud. L'Olimpico si alza in piedi, intona cori e tributa applausi. Edo si commuove, piange a dirotto. A giugno tornerà nella sua Roma, non importa in quale veste.