La coppia non scoppia. Roma da Champions: Ranieri ha lo schema Dovbyk+Shomurodov

[...] Artem Dovbyk e Eldor Shomurodov non sono ormai più "punte" di domanda, ma risposte concrete in campo: insieme rendono la Roma più verticale, più pericolosa. E dopo la prova con l'Inter promettono di risultare ancor più incisivi nei sedici metri domani contro la Fiorentina. [...] L'opzione del doppio centravanti è l'ultima mossa di Claudio Ranieri per spegnere domani gli ardori della Viola e spingere più in là la favolosa striscia di 18 risultati utili di fila in chiave Champions. [...] La "Shomurodovbyk" potrebbe rivelarsi l'arma in più nel finale di campionato pieno di scontri diretti, vuoi per le caratteristiche tecniche dei due che ben si conciliano e vuoi per la fame di gol che li accompagna: 11 i gol dell'ucraino finora in campionato (16 complessivi), 4 quelli dell'uzbeko (7 totali). [...]

Se Shomurodov è una polizza di rendimento, soprattutto sotto il profilo del pressing e della capacità di dialogare nello stretto, per Dovbyk resta ancora un margine d'incertezza legato alla sua partecipazione alla manovra. Ma l'allenatore non ha mostrato dubbi ieri: "Il doppio centravanti è un'opzione sempre, i due sono complementari e si aiutano. Artem non è stato un acquisto sbagliato, essere il capocannoniere della Liga significa tanto. Poi c'è chi si adatta prima e chi si adatta dopo". [...] Sentimenti, rivincite, sogni e ambizioni: nel baule dei due centravanti traboccano storie. Ed entrambi saranno valutati dal nuovo allenatore in ottica mercato. [...]

