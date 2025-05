Koné punto fermo, Soulé in rampa di lancio

"Chi resisterà alla cura Gasp?". Da ieri la domanda, a Roma, circola con ancora più forza. [...] Il fiore all'occhiello è Manu Koné, che ha impressionato Gasperini in questa stagione con particolare riferimento alla gara di ritorno tra Roma e Atalanta. [...] A convincere il tecnico, però, ci sono anche altri elementi, più o meno utilizzati quest'anno. In primis Angelino e Soulé, che potrebbero conoscere l'esplosione definitiva grazie all'applicazione e alla preparazione fisica importante sotto la gestione Gasp.

Nella lista dei "buoni" pure Rensch, Ndicka, Cristante, Pisilli, Gourna-Douath (da riscattare) e Baldanzi. Poi ci sono gli ex che Gasp ha fatto esordire in Serie A: Dybala, El Shaarawy e e Mancini. [...] La questione legata alla Joya sarà affrontata con attenzione anche in vista del futuro vista la scadenza contrattuale al 2026. Chi rischia di più? Dovbyk e Shomurodov non esaltano Gasp, mentre al tecnico è sempre piaciuto Abraham che farà ritorno nella Capitale. In bilico anche Paredes e Pellegrini. [...]

(gasport)