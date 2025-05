Koné, il motore della Roma: una nuova vita come regista e Ranieri ora ha più copertura

Il nuovo motore per la Champions della Roma si chiama Manu Koné. Non perché prima non fosse un elemento importante, ma, da quando Claudio Ranieri lo ha messo a fare il regista è diventato ancora più imprescindibile. [...] La prima volta che il tecnico giallorosso tentò l'esperimento fu contro l'Udinese in una partita poi finita per 1-2. Al suo fianco c'erano Pisilli e Pellegrini e poi il Sir ha scelto di riproporlo in quel ruolo negli ultimi due match contro Inter e Fiorentina. [...] Non è un caso che la Roma abbia vinto in tutti e tre i casi.

In quella posizione, il francese aveva già giocato con la Nazionale proprio contro l'Italia. In quell'occasione poi, Koné fu uno dei motivi del successo della formazione di Deschamps. [...] In una Roma che adesso crede fortemente di potersi giocare le sue carte per la qualificazione in Champions, il motore del centrocampo è proprio lui. [...]

