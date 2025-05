Kean cambia la Viola: e l'Olimpico trema

Il giorno dopo la sconfitta subita nel catino bollente del Benito Villamarin, lo stadio del Betis Siviglia, la Fiorentina si è svegliata con un unico pensiero: "Non è finita, noi ci crediamo". [...] Una carica che può servire anche in vista dello scontro diretto di domani all'Olimpico con la Roma. [...] "Azzeriamo questo ko, pensiamo alla Roma e poi sotto con il Betis" intima Gosens. [...] Servirà una Fiorentina perfetta, trascinata dai suoi uomini migliori, iniziando naturalmente da Kean che Palladino l'altra sera ha inserito a inizio ripresa. [...]

"Moise è stato una settimana via per motivi familiari, mi è parso doveroso preservarlo. Schierare dal 1' un giocatore senza allenamenti è rischioso. E poi è stata anche una scelta nel rispetto dei compagni" ha spiegato il tecnico, che comunque domani contro la Roma rilancerà dall'inizio Kean, autore di una doppietta nel 5-1 con cui i viola all'andata travolsero i giallorossi, allora guidati da Juric. Certo, Palladino avrebbe voluto più tempo per preparare la sfida all'Olimpico che mette in palio un pezzo del sogno Champions. Ma deve fare di necessità virtù dovendo pure sopperire alle assenze di Dodo [...] e di Cataldi, vero motore del centrocampo viola. [...]

(Tuttosport)