Juve-Roma: stavolta vale la Coppa Italia

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - L'attesa è terminata, oggi al Sinigaglia di Como si gioca la finale di Coppa Italia: alle 18 il fischio di inizio di Juventus-Roma (Rai2 e Sky). Da una parte le bianconere neocampionesse d'Italia e dall'altra le giallorosse detentrici del trofeo, lo spettacolo è quindi garantito. Il pubblico infatti sarà quello delle grandi occasioni: oltre 6.500 biglietti venduti, Distinti sold out e per l'occasione è stata aperta anche la Curva Como (partita trasmessa in 150 Paesi). La squadra di Canzi arriva all'appuntamento dopo i festeggiamenti, con largo anticipo del titolo, quella di Spugna ha centrato la Champions League la scorsa settimana nell'ultima giornata di campionato e ora vuole il bis stagionale, visto che ha già messo in bacheca la Supercoppa Italiana (vinta contro la Fiorentina a gennaio). Questa sarà la quinta finale tra Juve e Roma in tutte le competizioni (due in Coppa Italia e due in Supercoppa Italiana): la formazione bianconera ha conquistato il trofeo in tre occasioni.

"Questa gara, negli ultimi anni, è stata il classico del calcio italiano femminile. Vogliamo chiudere al meglio l'anno e il gruppo - le parole alla vigilia di Spugna - sta bene dopo la vittoria di Firenze. Non partiamo con i favori del pronostico ma ci teniamo a questa Coppa, sia perché abbiamo avuto un po' di difficoltà in stagione, sia perché sarebbe in quattro anni il sesto titolo e non è cosa da poco". Dello stesso avviso anche capitan Giugliano: "Vorrei portare a casa la Coppa dopo una stagione difficile. Vincerla potrebbe darci la spinta per il futuro e aiutarci ad ottenere altri trofei". Da valutare il minutaggio di Viens che da poco si sta riallenando con il gruppo; tra le convocate torna Valdezate, Dragoni invece è stata operata a Barcellona al legamento deltoideo della caviglia destra a seguito del trauma distorsivo rimediato in Inter-Roma e salterà anche gli impegni con la Nazionale.