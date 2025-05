Juve, Roma e Lazio: un posto per tre

In palio c'è l'ultimo posto disponibile per la Champions League, con il suo ingente montepremi di almeno 60 milioni che può determinare il futuro di club e singoli. Per la Juventus, (...) questi fondi sono cruciali per mantenere la competitività (...). "Penso si sia fatto un buon lavoro (...), questa squadra ha un potenziale superiore (...)", ha dichiarato il tecnico bianconero Tudor.

La Juventus si assicurerebbe il quarto posto con una vittoria a Venezia (...), mentre le inseguitrici, tra cui la Roma, devono vincere e sperare in passi falsi altrui. Claudio Ranieri concluderà la sua esperienza sulla panchina giallorossa oggi a Torino contro i granata (...), sognando un sorpasso che riporterebbe la Roma in Champions dopo l'assenza dal 2019.

La Lazio nutre speranze più flebili: deve battere il Lecce (in lotta per la salvezza) e sperare in una non vittoria della Roma e in una sconfitta della Juventus. (...). Le due squadre capitoline si contenderanno realisticamente il quinto e il sesto posto, validi rispettivamente per l'Europa League e la Conference League. Tuttavia, i biancocelesti devono anche guardarsi dalla Fiorentina: una loro sconfitta e una vittoria viola significherebbe Conference per la squadra toscana.

(...) Fa notizia il cambio di proprietà all'Udinese, acquistata da un fondo di New York per circa 150 milioni. La famiglia Pozzo lascia la guida del club friulano dopo 39 anni (...), riducendo a otto il numero di società di Serie A con azionisti di maggioranza italiani.

(Repubblica)