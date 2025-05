Juve e Roma per il quarto posto. Ranieri: "Scelto mio successore"

Il quarto posto è una questione tra Juventus e Roma. Si decide tutto domani sera (ore 20.45) in 90 minuti, con i bianconeri chiaramente favoriti, essendo padroni del proprio destino. [...] Per la Juve il quarto posto è una questione di vita o di morte, mentre per la Roma sarebbe il coronamento di una rimonta clamorosa. [...] Una scalata fino al quarto posto era impensabile, ma Ranieri con lavoro e ambizione ha ricostruito una Roma solidissima, che ha fatto più punti di tutti nel 2025. E così si è meritata la possibilità di giocarsi il quarto posto all'ultima giornata. [...]

Intanto Ranieri ha annunciato che il nuovo allenatore è già stato scelto, ma decideranno i Friedkin quando svelare la sua identità. "Sir" Claudio ha scherzato sulla massima segretezza riguardo al prossimo tecnico della Roma: "Mio fratello mi chiama e mi fa: "Ma almeno a me lo dici? Me lo chiedono tutti? E io: "Per questo non te lo dico, così non si sparge la voce". E sul suo futuro: "Sarò il consulente di Dan Friedkin: parlo spesso con il presidente, gli dico le cose che vanno bene, quelle che non vanno, lui mi ascolta e poi agisce". [...]

(Libero)