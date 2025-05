Jimenez cambia fascia. Musah a destra

Per l'ultima trasferta stagionale il Milan ha diverse defezioni e il morale a terra dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. All'Olimpico contro la Roma non ci sarà Theo Hemandez a causa di una contusione alla coscia sinistra. Assente pure Kyle Walker per febbre, mentre Chukwueze ha avuto una nuova infiammazione al pube. (...) Il posto di Theo potrebbe prenderlo Alex Jimenez, mentre sul lato destro potrebbe giocare Musah. Leao e Pulisic dovrebbero essere confermati nel tridente offensivo, mentre nel ruolo di attaccante Conceicao potrebbe scegliere Santi Gimenez e non Jovic, quest'ultimo deludente contro il Bologna nella finale di Coppa Italia. (...)

(corsport)