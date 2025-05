Invasione di campo durante Atalanta-Roma: Daspo di 5 anni al tifoso (che era anche senza biglietto)

È costata cara l'invasione di campo al tifoso atalantino che ieri sera (12 maggio 2025), dopo il gol di Sulemana, ha corso sul prato del Gewiss Stadium, ha preso il pallone e lo ha calciato nella porta della Roma, scatenando l'ira del portiere giallorosso Mile Svilar. Il questore Andrea Valentino ha disposto per lui un Daspo di 5 anni con l'obbligo di firma per un anno, all’inizio e al termine di ogni partita dall’Atalanta. È stato inoltre denunciato per avere violato il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. [...]

(bergamo.corriere.it)

