Intervento ok per Pellegrini: via al recupero

IL TEMPO (GAB. TUR.) - Inizia un nuovo capitolo. Nella giornata di ieri Lorenzo Pellegrini è stato operato in Finlandia, a Turku, dopo la lesione del tendine del retto femorale della coscia destra rimediata in allenamento la scorsa settimana. La Roma ha comunicato la perfetta riuscita dell'intervento chirurgico eseguito dal professor Lempainen e che "nei prossimi giorni Lorenzo comincerà la riabilitazione a Trigoria". I tempi di recupero del capitano giallorosso saranno più chiari nel momento in cui ritornerà in Italia, ma lo stop sarà di almeno un paio di mesi.

In attesa di scoprire cosa gli riserverà il futuro, Pellegrini seguirà e sosterrà i propri compagni nelle ultime due giornate di campionato. A cominciare dalla sfida dell'Olimpico contro il Milan di domani sera, fondamentale per la corsa all'Europa, anche se è difficile ipotizzare la sua presenza allo stadio a poche ore dall'operazione. Ieri pomeriggio, poi la Roma Primavera ha sconfitto 4-1 l'Atalanta chiudendo la regular season al primo posto con 83 punti.