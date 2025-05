In 67 mila per l'ultima di Ranieri all'Olimpico

Per salutare Claudio Ranieri, alla sua ultima panchina da allenatore dopo una carriera lunghissima. Per spingere la squadra verso la Champions League. Roma-Milan sarà un concentrato di emozioni sugli spalti, dove sono previsti circa 67.000 spettatori, pronti a rendere omaggio a Sir Claudio con coreografie, cori e applausi. Altro che sold out. Siamo di fronte a un super sold out perché lo stadio sarà tutto giallorosso dopo il divieto di trasferta per gli ospiti e l'immissione sul mercato dei biglietti del settore Distinti Nord-Ovest. [...] Il tutto esaurito era prevedibile. Il valore però è immenso. Già, il dato dei tagliandi venduti per Roma-Milan è importante per le casse della Roma, ma anche per dare al mondo una cartolina di una città unica, in linea con quelle del passato, quando lasciarono il calcio Francesco Totti e Daniele De Rossi. [...] L'Olimpico si è ripopolato piano piano, tornando a macinare i numeri dell'era Mourinho, quando lo stadio era sempre strapieno a prescindere dal nome degli avversari. Un miracolo targato Claudio Ranieri. [...]

(Corsport)