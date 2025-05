Il sogno Champions e il primato in città: Roma formula Soulé

Il livello di nobiltà e vanità calcistica, nella Capitale, non si misura solo con l'Europa conquistata, dalla Conference League in su, ma anche con la supremazia cittadina a fine stagione. Dopo aver tagliato il traguardo delle 500 panchine in A e ottenuto con la Roma più punti di tutti nel 2025 nei cinque campionati top europei, Claudio Ranieri inseguirà fino all'ultimo a Torino contro i granata il sogno Champions. (...) E così la sfida nella sfida dell'ultima giornata è servita e nulla sarà lasciato al caso. E anche se per scaramanzia e pretattica ha detto lunedì che «la Juventus ha più chance» in ottica Champions, c'è da scommettere che Ranieri le proverà tutte e ci crederà fino all'ultimo istante all'Europa dei vip. (...) Ma se c'è uno tra i giallorossi in grado più degli altri di lasciare il segno domenica, quello è Matias Soulé, arma tattica e giocatore simbolo del lavoro fruttuoso di Ranieri. Contro i granata l'argentino cercherà il sesto acuto stagionale in campionato: sempre in trasferta, dove ha del resto sempre segnato finora (derby compreso). Contro il Milan il trequartista è stato decisivo con un assist, il quarto in campionato, suo record personale. E ora vorrebbe chiudere in bellezza dopo aver portato in questo 2025 sedici punti tra reti e ultimi passaggi (l'ultimo appunto per l'acuto di testa di Gianluca Mancini con i rossoneri, il penultimo a Bergamo per il gol di Bryan Cristante). Anche per ripagare della fiducia l'allenatore che ha creduto in lui a gennaio bloccandone la cessione. Un gol nel derby, in campo, l'ha già realizzato il 13 aprile scorso, nella "stracittadina" a distanza per l'Europa è pronto a replicare. E le parole pronunciate quel giorno dal tecnico dopo l'ultimo derby da allenatore all'Olimpico riecheggiano profetiche: «Matias può prendere per mano questa squadra...».

(gasport)