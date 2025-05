Il saluto di Ranieri contro il Torino: "Ho indicato la via"

"Sono concentrato sulla partita. Poi, forse, penserò a tutto il resto". Claudio Ranieri domani sera chiuderà la sua terza parentesi sulla panchina della Roma, pronto a vestire il ruolo di senior advisor. [...] Nessun voto alla stagione: "Non me li dò mai. Ho dato tutto me stesso, come sempre. A volte bisogna conoscere anche l'amaro per apprezzare il dolce". [...] Sulla formazione di Torino dà qualche indicazione: "Dovbyk si è allenato, dovrebbe esserci. Dybala e Pellegrini? Partiranno con la squadra. Il Torino è una squadra gagliarda, con un allenatore giovane e molto valido. Lotteremo fino all'ultimo secondo".

Nessuna promessa se la Roma andasse in Champions: "Il regalo semmai devono farlo loro a me". Sulle sue scelte delle ultime settimane: "Cambio formazione in base alle sensazioni. Dybala ci dava tanto, senza di lui abbiamo sofferto". [...] Infine il futuro, il proprio e quello della Roma: "Sono molto soddisfatto di questi mesi. La strada tracciata mi piace. Ma c'è ancora tanto da fare. Un'estate di rivoluzioni? Non si possono fare. Questa è una squadra che nel girone di ritorno è andata fortissimo. Va migliorata, non stravolta". [...]

(la Repubblica)