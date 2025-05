IL PUNTO DEL MARTEDÌ - D'UBALDO: "Dovbyk può essere il centravanti di una squadra competitiva? I dubbi sono tanti..." - CARMELLINI: "Rincorsa Champions finita a Bergamo"

La Roma perde 2-1 in casa dell'Atalanta e interrompe una striscia di ben 19 risultati utili consecutivi in Serie A. Sconfitta particolarmente difficile da digerire per i giallorossi, dato che in seguito a questo risultato sono scivolati al sesto posto in classifica e a -1 dalla quarta posizione. Guido D'Ubaldo si sofferma sul flop dei centravanti giallorossi, concentrandosi soprattutto su Artem Dovbyk: "In questa stagione sono mancati i gol degli attaccanti - scrive sul Corriere dello Sport -. Può essere lui il centravanti di una squadra competitiva? I dubbi sono tanti". Tiziano Carmellini de Il Tempo, invece, si arrende: "Finisce a Bergamo la prodigiosa rincorsa alla Champions della Roma di Ranieri. Però, a due turni dalla fine, visto che il calcio è uno strano sport dove non è mai finita finché non è finita, c'è ancora qualcuno tra i romanisti che spera nel miracolo".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

A. VOCALELLI - LA GAZZETTA DELLO SPORT

Ma davvero potrebbe lasciare Bergamo, la "sua" città? Ma davvero potrebbe andare alla Roma, che lo ha sempre considerato tra i candidati forti? Gasperini - con l'intuizione Sulemana - ha portato l'Atalanta ancora una volta in Champions League. [...] A due passi da lui c'era il suo collega Ranieri che discuteva animatamente con l'arbitro, per un rigore assegnato e poi revocato. Alla fine di una partita in cui Gasperini ha conquistato come detto la Champions, spezzando la lunga serie di imbattibilità dei giallorossi. Che per questo vedono complicarsi la corsa alla manifestazione più importante. [...] Napoli, Inter e Atalanta si sono prese i primi tre posti, per il quarto è ancora tutto aperto. [...] Il discorso - fermo restando che la Roma è ancora pienamente in gioco - riguarda in particolare le due a 64, Lazio e Juve, con i bianconeri però in vantaggio negli scontri diretti. Come dire: se riuscissero a fare il pieno contro Udinese e Venezia, nessuno potrebbe più insidiare quella poltrona. [...]

M. GALLO - CORRIERE DELLO SPORT

Una sconfitta che brucia. Perché figlia di una partita giocata con coraggio dalla Roma. Ma soprattutto perché ancora una volta il protagonista è stato il Var: capace di far infuriare persino Claudio Ranieri. Ed è francamente difficile dargli torto. L'episodio avviene nel secondo tempo. Quando l'arbitro Sozza assegna un rigore per fallo di Pasalic su Koné. Sozza viene poi richiamato al Var e torna sulla propria decisione. [...] È una decisione che sposta decine di milioni di euro. La Roma si sarebbe portata sul 2-1 e forse adesso sarebbe potuta essere sola al quarto posto e quindi in pole position per la prossima Champions. [...] Gli uomini di Ranieri sono stati bravissimi a uscire indenni dai primi venti minuti della squadra di Gasperini che ha cominciato a un ritmo da inverno bergamasco, quando l'Atalanta era ingiocabile per chiunque. [...] Poi, però, è uscita la Roma. Che non solo ha pareggiato con Cristante ma ha anche costruito le occasioni più nitide per andare in vantaggio. [...] Al futuro, ovviamente, sta pensando da tempo anche la Roma. Ma ora ci sarà da sbollire la rabbia per quel che è successo. E Rocchi, chiamato direttamente in causa da Ranieri, dovrà dare spiegazioni. Possibilmente credibili.

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

La bocciatura di Ranieri è arrivata negli ultimi minuti. La coppia di centravanti Dovbyk-Shomurodov questa volta non ha funzionato, in due non hanno avuto un'occasione da gol e alla fine l'allenatore ha preferito chiudere la partita senza una punta di ruolo. [...] In questa stagione sono mancati i gol degli attaccanti. Dovbyk ha segnato 17 reti ma non ha convinto e bisognerà fare una valutazione per il futuro. Può essere lui il centravanti di una squadra competitiva? I dubbi sono tanti. Shomurodov nelle ultime settimane si è guadagnato un posto da titolare, proprio per dare maggiore sostegno al triste bomber ucraino. Lo score dei due attaccanti ieri è stato veramente misero: nemmeno un tiro per Dovbyk e uno solo (anche abbastanza innocuo) per Shomurodov. [...] L'undicesima rimonta in stagione, la decima sotto la guida di Ranieri, sarebbe stata preziosa nella corsa a un posto in Europa. Invece questa sconfitta, arrivata dopo cinque mesi, rimette tutto in discussione.

U. TRANI - CORRIERE DELLO SPORT

[...] Gasperini si prende il terzo posto e frena la rincorsa della Roma che cade per la prima volta in campionato nel nuovo anno, interrompendo la striscia di 19 risultati utili (14 successi e 5 pareggi) dopo il ko di Como del 15 dicembre. I giallorossi, fallendo la chance nello scontro diretto di Bergamo per salire in solitudine al quarto posto a due giornate dal traguardo, scivolano al sesto posto con l'obiettivo di giocare comunque le coppe europee nella prossima annata. [...] I promossi contro l'Atalanta sono i giocatori che hanno portato la Roma - in cinque mesi - in zona Champions. Di sicuro Svilar, Mancini, Ndicka e Koné. [...] Oltre al bel gol di testa, è piaciuto Cristante e ha fatto il suo Angeliño. Sono loro a essere saliti sul palcoscenico anche in questa trasferta, certezze per Ranieri e, chissà, forse pure per Gasperini. I bocciati della serata sono quelli che avrebbero dovuto fare la differenza per incidere sul risultato. Dovbyk è come se non fosse sceso in campo. Flop autentico nella finalizzazione e in assoluto nella partecipazione. Ghisolfi dovrà prendere di petto la situazione, andando a cercare il centravanti ideale per la Roma che verrà. [...] Hanno fatto cilecca pure il generoso Shomurodov, lo scolastico Rensch e il solito Celik. Lo stesso Soulé ha fatto il minimo. [...]

T. CARMELLINI - IL TEMPO

Finisce a Bergamo la prodigiosa rincorsa alla Champions della Roma di Ranieri, capace di far registrare diciannove risultati utili consecutivi... pazzesco! [...] La Roma aveva il proprio destino nelle sue mani, ma a Bergamo ha trovato un'Atalanta tutt' altro che appagata e che con i tre punti di ieri sera si è guadagnata la matematica qualificazione alla prossima Champions League. [...] I giallorossi si ritrovano invece sesti in classifica, praticamente fuori da tutto (perché la Conference League non si può considerare un traguardo), con un punto di ritardo su due squadre davanti per l'unico posto buono rimasto. E con il calendario peggiore tra le tre perché ora arriverà il Milan all'Olimpico (in caso di sconfitta ci sarà pure il sorpasso rossonero) e poi Ranieri & Co. dovranno andare a Torino per chiudere la stagione. Però, a due turni dalla fine, visto che il calcio è uno strano sport dove non è mai finita finché non è finita, c'è ancora qualcuno tra i romanisti che spera nel miracolo. [...]