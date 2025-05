IL PUNTO DEL LUNEDÌ - D'UBALDO: "Ranieri perfetto nella gestione degli uomini, ha fatto un'impresa" - CONDÒ: "Claudio strameritava la Champions, la Roma no"

Niente Champions League per la Roma. I giallorossi vincono 0-2 in casa del Torino ma non basta e a causa della vittoria della Juventus per 2-3 contro il Venezia terminano il campionato al quinto posto in classifica, ottenendo così la qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League. Guido D'Ubaldo esalta sul Corriere dello Sport il lavoro di Claudio Ranieri: "Ranieri ha restituito alla Roma una dignità europea e non smetteremo mai di ripetere che ha compiuto un'impresa, nella gestione degli uomini è stato perfetto". "Ranieri strameritava la Champions League, la Roma nel suo insieme no per i pasticci delle prime 12 giornate", afferma Paolo Condò sulle colonne del Corriere della Sera. Andrea Sorrentino de Il Messaggero si concentra sul futuro: "Al nuovo allenatore il compito di riportare la Roma nei primi quattro posti, come non le riesce da sette anni: sembra una piaga biblica".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

I. ZAZZARONI - CORRIERE DELLO SPORT

[...] Ranieri s’è divorato una serie di nuovi fenomeni e improvvidi narratori esaltando il valore di competenza, conoscenze e sensibilità. Non ha mostrato un calcio semplice: l’ha fatto essenziale ancorché sofisticato. Claudio aveva ricevuto la Roma quando si trovava al dodicesimo posto, a 12 punti dalla zona Champions, e si parlava addirittura di corsa salvezza. Nelle successive 26 partite ne ha messi insieme 56, di punti, dopo aver perso prima Dybala e poi Pellegrini. Il senior advisor dei Friedkin ha indicato in Fabregas il suo successore: non sarà semplice convincere il Como delle evidenti ricchezze. Una bella partita per Dan. [...]

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

È stato Eusebio Di Francesco, che ieri fino alla fine ha fatto sperare i tifosi giallorossi, l'ultimo allenatore a centrare la qualificazione in Champions, sette anni fa. In questi lunghi sette anni la Roma ha fatto sempre bene in Europa League, fino a quella finale persa per colpa di Taylor due anni fa. Un anno è scesa in Conference, vincendola. Ranieri le ha restituito una dignità europea che, per come si era messa all'inizio di questa stagione, non era per nulla scontata. La Roma resta in Europa League. Non smetteremo mai di ripetere che Claudio ha compiuto un'impresa. [...] Ranieri nella gestione degli uomini è stato perfetto. Ha valorizzato molti giocatori, a cominciare da Soulé, che oggi va considerato il primo rinforzo per la Roma del futuro. [...] Ha placato le polemiche, ha riportato l'amore della piazza nei confronti della squadra, che con Juric in panchina aveva toccato il punto più basso. Ranieri ha orientato la scelta del nuovo allenatore, il suo successore. Gli darà le dritte giuste. [...] La sua esperienza, il suo carisma, con una proprietà che non comunica e un direttore sportivo alle prime armi, sarà fondamentale. Bisognerà ascoltarlo, il suo dovrà essere un ruolo operativo. Perché questa squadra, per tornare nell'Europa che conta, deve alzare il tasso tecnico e per farlo non bastano pochi ritocchi.

U. TRANI - CORRIERE DELLO SPORT

Ranieri saluta da vincente allo stadio Grande Torino: 0-2 contro i granata di Vanoli. Non ha però tempo per festeggiare. E da allenatore eccolo subito dirigente, anche se intanto ha regalato ai Friedkin, prima di diventare loro consigliere, la qualificazione della Roma alla prossima Europa League. È quinto, a punto dalla zona Champions e il paradosso sta proprio nel piazzamento raggiunto al traguardo che provoca più un evidente rimpianto che una grande soddisfazione. [...] È il 2 dicembre, la Roma scivola in 15ª posizione. Ranieri, però, sta per impostare il ribaltone, preparando la rincorsa in classifica che diventerà la sua nuova impresa. Il raccolto in 26 partite è da applausi: i punti sono 56 punti, con 17 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. [...] Nessuno nel girone di ritorno ha viaggiato alla velocità di Claudio: 45 punti. Meglio del Napoli e dell'Inter. La difesa - 35 reti subite - è la seconda migliore in Serie A con quelle dell'Inter e della Juve. [...]

P. CONDÒ - CORRIERE DELLA SERA

[...] La giornata numero 38, pagina finale del romanzo, non concede a Claudio Ranieri il premio della coppa più nobile: lui lo strameritava, la Roma nel suo insieme no per i pasticci delle prime 12 giornate. La versione di Ranieri, fatta di 26 partite, chiude con gli stessi punti di Napoli e Inter. Fa ridere che un allenatore capace di questo abbia deciso di ritirarsi. [...] Ancelotti va in Brasile, De Zerbi resta a Marsiglia, Gasperini e Atalanta discutono sempre ma alla fine si ritrovano, Sarri era una buona pista per il Milan ma l'assunzione di Tare lo taglia fuori, Ranieri si ritira e la Roma sta cercando di strappare Fabregas al Como, nella fascia alta è libero Mancini ma proprio per il suo curriculum non può andare ovunque. I prossimi non saranno giorni noiosi.

T. CARMELLINI - IL TEMPO

[...] Alla Roma non basta il successo a Torino perché la Juve vince a Venezia e conquista l'ultimo posto utile per l'Europa che conta al termine di una serata che ha tenuto tutti col fiato sospeso. La squadra di Ranieri per trentuno minuti aveva accarezzato il sogno Champions, poi il verdetto che la rimanda in Europa League ma non toglie nulla al miracolo di Ranieri che lascia la guida dei giallorossi a testa alta: oggettivamente più di così non poteva fare. [...]

A. SORRENTINO - IL MESSAGGERO

[...] La classifica non mente mai, impietosa nel suo sottolineare meriti e flop. [...] Poi ecco la Roma, che di tecnici ne ha avuti tre; con Ranieri ha piazzato la memorabile rimonta, sembrava Marino Basso a Gap contro Bitossi nel 1972 solo che le è mancato l'ultimo colpo di reni. Ma ieri sera, per 13 minuti nel primo tempo e per 18 nella ripresa, aveva arpionato la Champions, e visto come si era partiti l'Europa League è quasi un successo. [...] Resta l'impresa della Roma, che dopo mesi di autolesionismo era piombata al quindicesimo posto (giornata 14) ma rianimata dal Cincinnato Ranieri chiude il campionato al quinto e da prima nel girone di ritorno, senza contare che a inizio 2025 era a - 15 dalla Lazio e le finisce baldanzosamente davanti. Migliorando tra l'altro la sesta posizione che era diventata un triste mantra delle ultime stagioni. Al nuovo allenatore, sul cui nome va avanti un tormentone da sei mesi, il compito di riportare la Roma nei primi quattro posti, come non le riesce da sette anni: sembra una piaga biblica. [...] Ora si scatenerà la sarabanda dei cambi di allenatore che riguarderanno molti club. Da oggi ci saranno annunci e ribaltoni. Finora rare notizie certe, piuttosto piste, indizi, anche perché in molti casi sono gli stessi club a non aver deciso. [...]