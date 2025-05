IL PUNTO DEL LUNEDI' - AGRESTI: "Juve favorita per il calendario, Roma per i risultati recenti" - ZAZZARONI: "Ranieri non ha portato esperienza ma competenza"

La Roma si piazza al quarto posto, insieme a Juventus e Lazio, a tre giornate dalla fine per una corsa a un posto in Champions League incandescente. "Qual è la favorita? Il calendario sembra dire Juve - scrive Stefano Agresti dalle pagine della 'Gazzetta dello Sport' - I risultati recenti dicono Roma. L’esuberanza dice Bologna". Ivan Zazzaroni celebra così Ranieri: "Quella che gli ha consentito di ottenere il diciannovesimo risultato utile consecutivo e portare la Roma davanti alla porta del paradiso Champions non è l’esperienza, né il prozac: ma la competenza, sono le conoscenze, è il talento che non ha età. Se non l’hai a trent’anni, non l’hai a settanta".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

S. AGRESTI - GAZZETTA DELLO SPORT

L’Atalanta è quasi dentro, la Fiorentina è quasi fuori. Sono i due verdetti - nemmeno definitivi - che ci lascia questa domenica consacrata alla lotta per la Champions. [...] Ora quella posizione è occupata addirittura da tre squadre a pari merito, Juventus, Roma e Lazio, e il Bologna è lì, staccato di un punto appena. Uno sprint che raramente abbiamo vissuto.

Qual è la favorita? Il calendario sembra dire Juve, anche se sabato deve affrontare la Lazio in trasferta (poi ha Udinese e Venezia), ma anche i biancocelesti hanno un percorso che potrebbe rivelarsi favorevole (sono i soli a dover giocare due partite in casa su tre, però l’unica trasferta è a Milano con l’Inter). I risultati recenti dicono Roma, perché in Serie A non perde da cinque mesi, dal 15 dicembre, e vince quasi sempre (14 delle ultime 19 gare). L’esuberanza dice Bologna, che delle quattro contendenti è la più bella ma ha un punto in meno - che a questo punto del campionato può pesare - e la finale di Coppa Italia come elemento di disturbo. Un bel guazzabuglio, insomma. [...]

I. ZAZZARONI - CORRIERE DELLO SPORT

[...] A quel gol mi sono detto che non siamo stati in grado di attribuire a Claudio, a questo signore, i meriti che ad altri sono stati - e vengono ancora - riconosciuti. Sento ripetere «la grande esperienza di Ranieri», «Claudio il rasserenatore...». Ma quella che gli ha consentito di ottenere il diciannovesimo risultato utile consecutivo e portare la Roma davanti alla porta del paradiso Champions non è l’esperienza, né il prozac: ma la competenza, sono le conoscenze, è il talento che non ha età. Se non l’hai a trent’anni, non l’hai a settanta.

La Roma ha vinto una partita che la Fiorentina avrebbe meritato di pareggiare: nel secondo tempo, dopo l’ingresso di Fagioli e l’uscita dall’altra parte di Pellegrini, la squadra di Palladino s’è presa il campo e non l’ha più lasciato. Ha però avuto la disgrazia di fermarsi sul corpo e sulle mani di Mile Svilar, il miglior portiere della Serie A per rendimento e prospettive. [...]

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

Nella partita più importante di questo finale di stagione le scelte di Claudio Ranieri hanno fatto ancora la differenza. Dovbyk nelle ultime partite tira poco in porta e allora la presenza di Shomurodov, che gli gira intorno, gioca tra le linee e va a disturbare Mandragora quando imposta l'azione, diventa determinante. [...]

Il diciannovesimo risultato utile positivo è la conferma che questa squadra è cresciuta, Ranieri riesce a far dare il massimo ai suoi giocatori. L'unico con il quale non ci è riuscito è Pellegrini. [...] Con sir Claudio il capitano ha giocato una sola partita intera, quella contro l'Empoli e ha collezionato 8 panchine. Fatica a ritrovarsi.

P. CONDO' - CORRIERE DELLA SERA

[...] Lazio-Juve di sabato prossimo è rimasto uno spareggio. Quello di ieri tra Roma e Fiorentina è stato vinto ancora una volta da Ranieri, che ha completato il suo giro d'Italia: imbattuto da 19 gare, ne ha portate a casa 14, 8 delle quali per 1-0. E il bello è che non significa calcio avaro, ma una Roma che dopo la perdita di Dybala ha valorizzato Soulé, e aggiungendo il dinamismo di Shomurodov consente a Dovbyk di recitare da terminale puro. [...]

U. TRANI - CORRIERE DELLO SPORT

Perché meravigliarsi se la Roma ormai vince sempre così: c'è chi, accontentandosi di un gol per prendersi i tre punti, ha conquistato scudetti. [...] Lo chiamano corto muso, ma a vedere il rendimento giallorosso dopo il ko col Como del 15 dicembre sembra un controsenso. Perché avanzando spesso con un gol a partita, da quando la Roma ha questa nuova gestione tecnica, ecco la serie utile di 19 risultati consecutivi in campionato, unica in Italia nel 2025. Di corto non c'è niente, dunque, se non il punteggio di 8 partite. [...]

T. CARMELLINI - IL TEMPO

La capitale non ferma la sua rincorsa ai posti buoni per la Champions. Vincono Roma e Lazio che a tre turni dalla fine si trovano in piena bagarre assieme ad Atalanta, Juventus e Bologna (scavalcato ieri): cinque squadre per i soliti due posti buoni con uno messo quasi in banca da Gasperini & Co. Roma e Lazio al quarto posto in condominio con la Juve e come se non bastasse la prossima giornata prevede proprio Lazio-Juve (sabato) e Atalanta-Roma (lunedì): un turno che dirà molto se non tutto sul futuro della Capitale nelle prossime coppe europee. [...]

A. SORRENTINO - IL MESSAGGERO

[...] Lazio e Roma sognano ancora la Champions. Il resto lo fanno di qua l'inconsistenza di un Empoli in caduta, di là le grandi mani di Svilar su Kean. [...] Le romane lassù a 270' dalla fine proprio non erano attese, così vanno elevate lodi altissime a Baroni e Ranieri. [...]

La Roma ha 3 punti in più di un anno fa ed è in serie positiva da 19 turni. Lo sforzo meriterebbe un premio, ma, capiremo di più dopo Lazio-Juventus e Atalanta-Roma. [...]

T. DAMASCELLI - IL GIORNALE

[...] Ottime notizie invece da Ranieri che prosegue nel suo viaggio magnifico, supera anche la Fiorentina e porta la Roma là dove nessuno immaginava, ma, che la saggezza esclusiva del suo allenatore poteva prevedere, se si chiamasse Ranierinho sarebbe portato in processione, Claudio non è special ma normal. [...]