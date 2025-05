Il paradosso di Allegri: vince senza allenare

Doveva essere la partita di Thiago Motta. Già, nell'immaginario questo Bologna-Juve era o poteva essere il momento forse più romantico del campionato. [...] Nel frattempo la sua rivincita ideale e personale se la sta prendendo Max Allegri, che ha ricevuto molti più consensi in questo anno in cui è stato fermo che in quelli in cui ha comunque ottenuto risultati di prim'ordine. Perché la discussione, a volte grottesca, si è concentrata sulla "filosofia" del suo gioco, considerata rinunciataria, antica, superata. [...] Questa "filosofia", banalmente contestata e che invece vuol dire equilibrio, è in qualche modo - al contrario - la colonna sonora anche di questo campionato. Che finora ha eletto due protagonisti assoluti: Antonio Conte e Claudio Ranieri. [...]

Oggi, giustamente, tutti tessono gli elogi di Ranieri, che nel girone di ritorno ha fatto addirittura meglio, molto meglio, della capolista. Sapete come? Vincendo 8 volte per 1-0 (record dei campionati europei), subendo solo 6 reti nelle ultime 14 partite, scatenando applausi e raccogliendo consensi. Avete sentito qualcuno che si lamenta per questo? [...] Ma d'altronde è ovvio da sempre che nel calcio conti l'equilibrio. [...] Perché ci si può difendere al limite dell'area o a metà campo [...] ma quello che conta sempre e comunque è l'equilibrio, tra i reparti e nelle distanze. [...]

(gasport - A. Vocalelli)