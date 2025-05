Il giorno di Gasp

IL TEMPO (L. PES) - Il giorno di Gasperini. Sono ore cruciali per la definizione dell'accordo tra la Roma e il Gasp, pronto a sposare il progetto giallorosso per i prossimi tre anni. Oltre al sogno Conte, il primo nome nella testa di Claudio Ranieri è sempre stato l'allenatore di Grugliasco, che negli ultimi giorni ha maturato la decisione di lasciare Bergamo dopo nove anni e aprire alla Roma. Nelle prossime ore è previsto un confronto diretto tra Gasperini e la famiglia Friedkin nel quale il piemontese chiederà rassicurazioni sul mercato e sui piani futuri del club, dal punto di vista delle idee. Un passaggio quanto mai obbligato soprattutto quando in ballo c'è un triennale da oltre 5 milioni più bonus. La Juventus, come altre squadre, aveva sondato la disponibilità di Gasp subito dopo il suo annuncio di un mancato rinnovo con la Dea, ma la scorsa settimana si era rifatta avanti con nuovi contatti. L'ex Genoa, però, non è mai stata la prima scelta dei bianconeri che aspettano Conte. [...] Ultime ore utili anche all'entourage del tecnico per definire l'addio all'Atalanta, con la quale c'era un altro anno di contratto. Percassi è intenzionato ad un ultimo tentativo per convincerlo a restare, ma, la volontà del tecnico è chiara e non sembrano previste sorprese. Strada spianta per il sì definitivo e le firme per una scelta determinata e voluta da Ranieri che con forza ha sottoposto ai Friedkin la candidatura del collega. Personaggio sicuramente non amato nella Capitale, ma, che saprà far cambiare idea ai tifosi attraverso il lavoro quotidiano. [...]