Il futuro in 3 coppe: Roma assalto finale. La Champions avvicina Lucca e Frattesi

Per capire l'importanza dell'ultima sfida della stagione contro il Torino, bisogna partire dai soldi che la Roma potrebbe incassare e reinvestire. Il mago Claudio Ranieri punterà quindi al colpo grosso: la Champions. [...] Con l'eventuale approdo nell'Europa che conta, il club non sarà costretto a privarsi di big come Ndicka e avrà più libertà sul mercato in entrata puntando ad almeno due rinforzi top: un attaccante come Lucca dell'Udinese o Emegha dello Strasburgo. E soprattutto il sogno Davide Frattesi. [...] La partecipazione all'Europa League, invece, comporterebbe invece un sacrificio così come la cessione di un pezzo pregiato. Il mercato sarà dunque orientato su profili di giovani di prospettiva come Leoni del Parma. Sempre per la difesa piacciono anche Kossounou di ritorno al Leverkusen e Solet dell'Udinese. Da valutare anche la posizione di Artem Dovbyk e di Cristante dopo le critiche dei primi mesi. Si va anche verso il riscatto di Gourna-Douath dal Salisburgo ma a cifre più basse, mentre, Dahl dovrebbe passare a titolo definitivo al Benfica. [...]

L'ultima opzione porta alla Conference League che nel caso obbligherebbe la Roma a riflettere sulla possibilità di privarsi di giocatori dagli ingaggi alti così come Svilar con cui non si è ancora trovato un accordo. Al suo posto piace Perri del Lione. [...]

(gasport)