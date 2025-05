Il Conclave a Trigoria

[...] A Trigoria stanno confrontandosi da mesi extra omnes: i soli nomi usciti dalla cappella romanista sono quelli di chi non ha mai fatto parte della lista. Due in particolare: prima Stefano Pioli e poi Max Allegri, da noi del Corriere continuamente esclusi. Purtroppo, aggiungo, in particolare il secondo. Ranieri ha anche segato Montella, a voce. [...] Da Trigoria, sempre da quel posto negato agli umani, hanno fatto sapere informalmente che il prossimo tecnico sarà un nome importante. Quelli contattati - e a noi noti - sono stati Gasperini, Emery, Fabregas e qualcuno ha aggiunto Palladino [...] Sono anch'io straconvinto che la guida della prossima Roma sarà davvero un big. Con o senza Champions. Perché non sarebbe divertente nemmeno per la società, oltre che per la tifoseria, ritrovarsi con una figura mediocre in panchina dopo quello che portò alla Roma Mourinho e ha fatto in questi mesi Papa Claudio da Testaccio. [...]

(I. Zazzaroni - Corriere dello Sport)