I VOTI DEGLI ALTRI - Svilar "L'Olimpico è ai suoi piedi", Koné "Onnipresente", Dovbyk "Centravanti"

La Roma batte la Fiorentina 1-0 e continua il sogno Champions League. Diciannovesimo risultato utile consecutivo e altra partita di sofferenza totale. Il vero protagonista della gara è Mile Svilar (8.36), che salva più e più volte i giallorossi: "Interventi strepitosi, perfetto nelle uscite. Tre volte magnifico su Kean, riflessi incredibili con i piedi anche sul tiro a botta sicura di Mandragora nella ripresa. E L'Olimpico è ai suoi piedi" (Corriere dello Sport).

Altra partita incredibile è quella fatta da Manu Koné (7.07), che dopo la prestazione di San Siro si ripete anche contro la Fiorentina: "A tutto campo senza rifiatare un secondo, sradicando numerosi palloni e dando anche una mano quando c'è da tenere palla negli ultimi minuti. Onnipresente" (Il Tempo). Decisivo, ma, autore di una prestazione in ombra è Artem Dovbyk. L'ucraino sembra assente per quasi tutto il match, poi, però si fa trovare al posto giusto al momento giusto (6.64): "La prestazione nel complesso è negativa, poi però si fa trovare nel posto giusto al momento giusto e di testa fa 17 gol in stagione, 1-0 e altri tre punti a noi. Centravanti" (Il Romanista).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 8.36

Celik 6.29

Mancini 6.64

Ndicka 6.36

Soulé 6.36

Cristante 6.36

Koné 7.07

Pellegrini 5.86

Angelino 6.71

Shomurodov 6.64

Dovbyk 6.64

Pisilli 6.43

Gourna-Douath 6.36

Baldanzi 6.43

Rensch 6.00

El Shaarawy 6.00

Ranieri 7.29

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 8

Celik 6

Mancini 6,5

Ndicka 6

Soulé 6

Cristante 5,5

Koné 6,5

Pellegrini 4,5

Angelino 6

Shomurodov 6,5

Dovbyk 6

Pisilli 6,5

Gourna-Douath 6,5

Baldanzi 6,5

Rensch SV

El Shaarawy SV

Ranieri 7

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 8,5

Celik 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 7

Soulé 6,5

Cristante 6,5

Koné 7,5

Pellegrini 6

Angelino 7

Shomurodov 6,5

Dovbyk 6,5

Pisilli 6,5

Gourna-Douath 6

Baldanzi 6

Rensch SV

El Shaarawy SV

Ranieri 7

IL MESSAGGERO

Svilar 8

Celik 6

Mancini 6,5

Ndicka 6

Soulé 6,5

Cristante 6

Koné 6,5

Pellegrini 5,5

Angelino 6

Shomurodov 6,5

Dovbyk 6,5

Pisilli 6

Gourna-Douath 6

Baldanzi 6

Rensch 6

El Shaarawy 6

Ranieri 7

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 9

Celik 6

Mancini 6,5

Ndicka 5,5

Soulé 6,5

Cristante 6,5

Koné 7

Pellegrini 5,5

Angelino 7

Shomurodov 7

Dovbyk 7

Pisilli 6

Gourna-Douath 6

Baldanzi 6,5

Rensch 6

El Shaarawy 6

Ranieri 7,5

LA REPUBBLICA

Svilar 7,5

Celik 6

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Soulé 6

Cristante 6,5

Koné 6,5

Pellegrini 6

Angelino 6,5

Shomurodov 6,5

Dovbyk 7

Pisilli 6

Gourna-Douath 6

Baldanzi 6

Rensch SV

El Shaarawy SV

Ranieri 6,5

IL TEMPO

Svilar 8,5

Celik 6,5

Mancini 7

Ndicka 6

Soulé 6

Cristante 6,5

Koné 7

Pellegrini 6

Angelino 6,5

Shomurodov 6,5

Dovbyk 6,5

Pisilli 6,5

Gourna-Douath 6,5

Baldanzi 6,5

Rensch SV

El Shaarawy SV

Ranieri 7

IL ROMANISTA

Svilar 8,5

Celik 7

Mancini 7

Ndicka 7,5

Soulé 6,5

Cristante 7

Koné 8

Pellegrini 6,5

Angelino 7,5

Shomurodov 7

Dovbyk 7

Pisilli 6,5

Gourna-Douath 7

Baldanzi 7

Rensch SV

El Shaarawy SV

Ranieri 8