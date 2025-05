I VOTI DEGLI ALTRI - Rensch "l'anello debole della squadra", Cristante "il classico gol dell'ex". Dovbyk "se non segna è inutile", Ranieri "i cambi non gli danno ragione"

La Roma cade 2-1 a Bergamo contro l'Atalanta e interrompe la striscia di 19 risultati consecutivi in Serie A. Una sconfitta pesante per i giallorossi, che scivolano al sesto posto in classifica a un punto di distanza dalla quarta posizione. Non paga la scelta di mister Claudio Ranieri, dato che il peggiore in campo è Devyne Rensch (4.71): "L'anello debole della squadra. Attacca male, difende peggio. Sul gol l'errore è pure concettuale" (La Gazzetta dello Sport). Il migliore, invece, è Bryan Cristante (6.64): "Ci prova due volte e la seconda è quella buona. Perfetto colpo di testa, il classico gol dell'ex" (Corriere dello Sport). Bocciatura pesante anche per Artem Dovbyk (5.14): "Un'altra prova da desaparecido. Se non segna è praticamente inutile" (Corriere della Sera). Insufficienza per Claudio Ranieri (5.86): "Stavolta il piano gara e i cambi in corsa non gli danno ragione, ma è il primo ko dopo 19 risultati utili consecutivi. Se l'Europa è ancora una possibilità, i meriti sono solo suoi" (Il Romanista)

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.21

Celik 5.43

Mancini 6.43

Ndicka 5.93

Rensch 4.71

Cristante 6.64

Koné 6.29

Angelino 5.71

Soulé 6.36

Shomurodov 5.79

Dovbyk 5.14

Pisilli 5.25

Baldanzi ng

El Shaarawy ng

Saelemaekers 6.00

Ranieri 5.86

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Celik 5.5

Mancini 6.5

Ndicka 6

Rensch 4.5

Cristante 6

Koné 5.5

Angelino 5.5

Soulé 6.5

Shomurodov 6

Dovbyk 5

Pisilli 5

Baldanzi ng

El Shaarawy ng

Saelemaekers ng

Ranieri 5.5

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6

Celik 5.5

Mancini 6.5

Ndicka 5.5

Rensch 5

Cristante 7

Koné 6

Angelino 5.5

Soulé 6

Shomurodov 6

Dovbyk 5.5

Pisilli ng

Baldanzi ng

El Shaarawy ng

Saelemaekers ng

Ranieri 6

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Celik 5.5

Mancini 6

Ndicka 6

Rensch 5

Cristante 7

Koné 6

Angelino 5.5

Soulé 6.5

Shomurodov 6

Dovbyk 6

Pisilli ng

Baldanzi ng

El Shaarawy ng

Saelemaekers 6

Ranieri 6

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6.5

Celik 5

Mancini 7

Ndicka 6.5

Rensch 4

Cristante 7

Koné 7

Angelino 6

Soulé 6.5

Shomurodov 5.5

Dovbyk 4

Pisilli 5

Baldanzi ng

El Shaarawy ng

Saelemaekers ng

Ranieri 6

LA REPUBBLICA

Svilar 6.5

Celik 6

Mancini 6

Ndicka 6

Rensch 5.5

Cristante 6.5

Koné 6.5

Angelino 6

Soulé 6.5

Shomurodov 5

Dovbyk 5.5

Pisilli ng

Baldanzi ng

El Shaarawy ng

Saelemaekers ng

Ranieri 6

IL TEMPO

Svilar 6

Celik 5.5

Mancini 6.5

Ndicka 5.5

Rensch 4.5

Cristante 7

Koné 7

Angelino 6

Soulé 6.5

Shomurodov 6

Dovbyk 5

Pisilli 5.5

Baldanzi ng

El Shaarawy ng

Saelemaekers ng

Ranieri 6

IL ROMANISTA

Svilar 6.5

Celik 5

Mancini 6.5

Ndicka 6

Rensch 4.5

Cristante 6

Koné 6

Angelino 5.5

Soulé 6

Shomurodov 6

Dovbyk 5

Pisilli 5.5

Baldanzi ng

El Shaarawy ng

Saelemaekers ng

Ranieri 5.5