I VOTI DEGLI ALTRI - Ranieri "niente Champions ma il miracolo resta", Saelemaekers "scatenato". Paredes "rigore da manuale", Koné "stravince il duello"

La Roma chiude il campionato di Serie A 2024/25 con una vittoria per 0-2 in casa del Torino e si qualifica alla prossima edizione dell'Europa League da quinta in classifica. Sfuma quindi per un punto l'accesso alla Champions, dato che la Juventus batte 2-3 il Venezia e si piazza in quarta posizione. Il migliore in campo è Alexis Saelemaekers (7.42), autore della rete del raddoppio: "In campionato non segnava da marzo, ha deciso di scatenarsi all'ultima partita stagionale" (Corriere dello Sport). 7 per Leandro Paredes, il quale ha sbloccato il match su rigore: "Bomba dal dischetto ed è gol! Il rigore con cui apre le danze è da manuale, per il resto del match si occupa di gestire i ritmi e cercare di recuperare i palloni" (Il Tempo). Grande prova anche di Manu Koné (6.92): "La coppia di mediani del Torino è giovane e promettente, ma può ben poco contro il dinamismo del francese che stravince il duello" (Corriere della Sera). Premiato anche mister Claudio Ranieri (8.07), all'ultima partita in carriera da allenatore: "Niente Champions, ma il miracolo resta e ora guiderà la Roma da consigliere. Grazie Sir" (Il Romanista).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.07

Celik 6.14

Mancini 6.36

Ndicka 6.21

Angelino 6.78

Cristante 6.64

Paredes 7.00

Koné 6.92

Soulé 6.64

Shomurodov 6.00

Saelemaekers 7.42

El Shaarawy 6.00

Hummels 6.50

Rensch ng

Baldanzi ng

Pisilli ng

Ranieri 8.07

