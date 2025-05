"I granata non si scanseranno"

Questa volta siamo veramente ai titoli di coda. Domani, a Torino, gli ultimi novanta minuti della stagione, non solo della Roma, ma anche da allenatore di Claudio Ranieri. [...] "Ho dato tutto - dice nella sua ultima conferenza stampa prepartita -. In Europa ci siamo, ora dobbiamo capire quale, lotteremo fino all'ultimo secondo". E di fronte ci sarà il Torino che per Ranieri di certo non si "scanserà" per provare a fare uno sgambetto alla Juventus. [...]

"Sono ragionamenti che non entrano negli spogliatoi - dice Ranieri -. Il Torino darà tutto e vorrà chiudere bene davanti al proprio pubblico". E una volta archiviata la gara con i granata, sarà finita. [...] C'è un nuovo ruolo da svolgere, quello di consulente dei Friedkin. Un mestiere nuovo, ma che sta già svolgendo parallelamente a quello d'allenatore. E' stato lui, infatti, a consegnare alla proprietà una lista di allenatori che ha portato a una scelta, già fatta, ma ancora top secret. "Io non penso a come lo accoglierà il pubblico, ma quando andrà via credo che i tifosi saranno dispiaciuto. Questo, almeno, è quello che mi auguro". [...]

(Tuttosport)