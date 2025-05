I giorni di Dan. A Trigoria nasce la nuova Roma

[...] Qui si fa la Roma o si muore: lo slogan garibaldino calza alla perfezione con la necessità della società giallorossa di centrare le prossime strategie sportive e finanziarie per avviare un piano sostenibile ma al tempo stesso competitivo. [...] Ore di riunioni tra il presidente e i vari comparti del club, da quello sportivo a quello societario fino a quello finanziario: Friedkin ha chiesto report da tutti i suoi dipendenti per valutare ogni aspetto del club. [...] Via poi alla full immersion di incontri, a cominciare da quello con il diesse Ghisolfi e Claudio Ranieri: con loro si è parlato del presente e del futuro, con un occhio e mezzo naturalmente rivolto alla scelta del nuovo allenatore. Il momento è arrivato, Friedkin sta valutando gli ultimi nomi della lista e l'annuncio potrebbe arrivare a breve. Sarà un nome importante, filtra da Trigoria, ma ancora tenuto top secret al 90% del Fulvio Bernardini, giocatori compresi. [...] Il grande investimento di Dan, pronto a sborsare oltre un miliardo per la realizzazione dell'impianto a Pietralata. Il tempo stringe anche sul tema tanto caro al presidente, le riunioni con l'avvocato Vitali e la dottoressa Bernabé proseguiranno in giornata: l'obiettivo è quello di consegnare il progetto (semi) definitivo nei prossimi giorni [...]

(Corsport)