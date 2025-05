Gourna-Douath: Ghisolfì cerca Io sconto per tenerlo

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La Roma vuole tenere Lucas Gourna-Douath. E il calciatore francese ha tutta l'intenzione di proseguire la sua carriera in giallorosso. Ci sono insomma tutti gli ingredienti per portare avanti il legame con il centrocampista classe 2003, per il quale l'accordo per il prestito era stato trovato sul filo del gong nell'ultimo giorno del mercato invernale. L'unico «problema» è che la Roma non è intenzionata a sborsare i 19,6 milioni di riscatto previsti dall'accordo pattuito con il Salisburgo e Ghisolfi ha chiesto uno sconto agli austriaci per concretizzare il trasferimento a titolo definitivo. Gourna-Douath è rimasto fuori dalla lista per l'Europa League ed ha totalizzato soltanto sei presenze con Ranieri, per un totale di 227 minuti, ma le sue qualità trovano il consenso del ds e dell'allenatore. «È una forza della natura quando prende palla e strappa come Koné. È un buon giocatore, molto giovane, può fare tanto per la Roma del futuro», ha detto di lui il futuro consulente qualche settimana fa. Perciò sono partite le schermaglie con la società di proprietà della Red Bull per cercare di arrivare ad un'intesa. Nell'accordo di inizio febbraio era stato inserito un obbligo di riscatto al 50% dei minuti disputati dal calciatore. Condizione che non si è però verificata e la Roma ha quindi le mani libere per provare a tenere Gourna-Douath con uno sconto. Va anche ricordato che a Trigoria avrebbero tempo fino a fine mese per esercitare il riscatto