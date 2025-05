Gli impianti salva bilanci, Lotito sulla scia di Friedkin

Uno stadio per amico. In tutti i sensi. Per aver il tifo più vicino, visto che lo stadio

Olimpico ha la pista di atletica che separa spettatori e calciatori. Per aiutare i bilanci di Roma e Lazio, che si trovano a pagare un affitto e non possono sfruttare a pieno le potenzialità del marketing e del merchandising allo stadio. È da tempo che i due club capitolini studiano come costruire un impianto di proprietà. Nel caso della Roma l'idea era venuta per primo al presidente Dino Viola. [...] Ci ha provato, all'americana, anche il presidente James Pallotta, affidando il progetto all'archistar Dan Meis. Doveva aprire nella stagione 2016-17, è rimasto sulla carta. E la zona di Tor di Valle che doveva ospitare l'impianto è rimasta più o meno una discarica. [...]

La Roma ha puntato su Pietralata e nel frattempo il Friedkin Group ha acquistato l'Everton che avrà uno stadio nuovo a partire dalla stagione 2025-26. [...]

(corsera)