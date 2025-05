Già oggi in campo. Da valutare Dovbyk

IL ROMANISTA (L. LATINI) - Ancora l’ultimo passo, a Torino. Ma non si sa ancora quando: è attesa per oggi la decisione della Lega in merito alla data. La Roma intanto continua a correre e già oggi sarà a Trigoria per iniziare a preparare la gara contro i granata per l’ultima giornata di campionato. [...]

Le energie dei medici della Roma sono rivolte - ed è la speranza di Ranieri - al recupero di Artem Dovbyk. L’ucraino è fermo ai box per un problema muscolare e ha saltato l’importante gara di ieri sera contro il Milan di Conceiçao, ma si cercherà di averlo a disposizione per la delicata trasferta contro il Torino.

È proprio quello relativo al centravanti ucraino l’unico vero dubbio per l’ultima stagionale: per il resto si va verso la conferma dell’undici visto ieri. [...] Davanti molto dipenderà dalle condizioni di Dovbyk: se ce la farà, giocherà in coppia con uno tra Shomu e Soulé.