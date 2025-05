Ghisolfi "tifa" Sunderland per il riscatto di Le Fée

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Domani alle 21 gli occhi della dirigenza della Roma saranno puntati sulla partita tra Sunderland e Coventry, andata della semifinale dei play-off di Championship. In particolare Ghisolfi sarà interessato alle prestazioni di Le Fée, che può diventare un giocatore del Sunderland a titolo definitivo in caso di promozione in Premier League. Portando un gruzzolo nelle casse di Trigoria dopo essere stato pagato 23 milioni dal Rennes nell'estate 2024. Con la squadra allenata da Le Bris, che ha totalmente staccato la spina nelle ultime partite di campionato, i giallorossi avevano trovato a gennaio un accordo per un prestito oneroso (450mila più altri 350mila euro di bonus) con riscatto che può diventare obbligatorio proprio con la risalita nella massima serie inglese.

Il contratto stipulato tra le due società riguardante il centrocampista prevede una quota fissa di 18 milioni di euro, più altri 6 di bonus, con la clausola su un numero minimo di presenze che è già stata soddisfatta. Insomma, manca "soltanto" il ritorno dei Black Cats in Premier per far maturare le condizioni. Per quanto riguarda i bonus, poco più di 2 milioni scatterebbero facilmente e sono legati alle presenze del classe 2000, per il resto invece bisognerà attendere il rendimento del Sunderland in Premier nelle prossime due stagioni: la condizione è quella della salvezza e ogni anno di permanenza porta incassi alla Roma. Infine, in caso di futura cessione di Le Fée, il ds francese si è riservato un 10% sulla plusvalenza.