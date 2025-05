IL TEMPO (L. PES) - Inizia l'era Gasperini. La Roma si prepara ad accogliere il nuovo allenatore, atteso da novembre, per iniziare un nuovo progetto dopo un'annata complessa. Né Juve né ripensamenti: Gasp ha mantenuto la parola data a Ranieri e nel pomeriggio di ieri, dopo altri contatti positivi con i giallorossi, ha sciolto le riserve accettando la proposta. L'allenatore di Grugliasco firmerà un triennale da oltre 5 milioni a stagione che con i bonus arriveranno a 7. Inutile il tentativo della Juve che, dopo aver sondato la sua disponibilità una decina di giorni fa, ha tentato l'inserimento in extremis trovando però il rifiuto di Gasperini. Il mancato arrivo di Conte, primo vero obiettivo dei bianconeri, ha suggerito a Chiellini & Co. di fare un tentativo finale, ma il piemontese si sentiva ormai una seconda scelta e ha deciso di rispettare i patti con i giallorossi. Nelle prossime ore, probabilmente già oggi, Gasperini si vedrà con l'Atalanta per formalizzare la rescissione del contratto che sarebbe scaduto nel 2026.

Lo scorso martedì in un colloquio a Zingonia Gasp aveva manifestato la volontà di lasciare Bergamo dopo nove anni rifiutando il rinnovo per una stagione ulteriore e comunicando l'intenzione di parlare con altri club. E così giovedì a Firenze il sessantasettenne ormai ex della Dea ha incontrato lo stato maggiore della Roma a Firenze. Presenti sia i Friedkin che Ranieri e Ghisolfi in un faccia a faccia determinante per il sì definitivo alla proposta giallorossa. I contatti con Ranieri vanno avanti da diversi mesi, nonostante la "bugia bianca" del tecnico di San Saba dello scorso marzo, e Gasp aveva avuto modo di capire progetto e caratteristiche di una squadra che proprio con Sir Claudio ha sfiorato il ritorno in Champions League. Si sono piaciuti Gasperini e i Friedkin, tanto da arrivare alla stretta di mano in ventiquattro ore. Il Fair Play Finanziario è un tema caldo per le manovre del club, ma la proprietà ha garantito comunque una competitività fatta di idee e soprattutto di una centralità della figura dell'allenatore.

La scelta, però, è arrivata direttamente dai sapienti consigli di Ranieri, che al di là del sogno Conte aveva individuato nel tecnico atalantino il suo erede perfetto. E' sempre stata la prima scelta nonostante i tentativi per Fabregas e non appena completata la sua nona stagione a Bergamo con la Champions, Gasp è tornato a parlare con la Roma per arrivare all'accordo. Una promessa, quindi, che viene da lontano e che il tecnico di Grugliasco non ha voluto far decadere neanche quando è arrivata la chiamata della Juve, il sogno della sua carriera. Ma i bianconeri, al momento, sono in una fase di profondo riassetto societario e Gasperini ha preferito scommettere su Roma. Ora non resta che aspettare l'arrivo nella Capitale e l'annuncio che dovrebbe arrivare entro l'inizio della settimana. Ultime formalità con l'Atalanta poi l'abbraccio con i colori giallorossi. Un matrimonio che parte con le marce basse visto qualche precedente scomodo con la tifoseria romanista, ma che è pronto ad accendersi con i primi risultati. Habemus Gasp.