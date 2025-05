Gasperini vicino: prima della firma chiederà garanzie

Le garanzie di Claudio Ranieri non bastano, Gian Piero Gasperini vuole anche quelle di Dan Friedkin. Scegliere la Roma significa rimettersi in gioco in una società con dinamiche totalmente opposte a quelle dell'Atalanta. A partire dal mercato portato avanti da Florent Ghisolfi e limitato per le prossime due sessioni. [...] Ai trofei e ai piazzamenti, non si arriva con le promesse, ma, servono giocatori di sostanza e desiderosi di mettersi in gioco con un tecnico che rivoluzionerà i metodi d'allenamento. E dunque, Gasperini vorrebbe parlare con Dan delle lacune che ha la sua Roma e dei ruoli che vanno assolutamente coperti.

Sarebbe facile fare cassa con Svilar o Ndicka, oppure accontentarsi di Celik e Saud sulle fasce. Con queste premesse, però, il rapporto con il tecnico dell'Atalanta rischia di partire male. Per perseguire grandi obiettivi, ha bisogno di una rosa lunga e che possa competere su più fronti per tornare il prossimo anno in Champions League. [...] In queste ore, Gasperini è a Torino, la stessa città in cui ha iniziato ad allenare e la stessa squadra che ora potrebbe tornare alla carica vista la permanenza di Antonio Conte al Napoli: la Juventus. Per questo, l'accordo non è ancora chiuso e il rischio di un rilancio bianconero è concreto. [...]

(Il Messaggero)