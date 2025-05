Gasperini sceglie la Roma, Bergamo la prende male

Gian Piero Gasperini ha scelto la Roma. [...] Il tecnico piemontese ha deciso di mantenere la parola data ai Friedkin giovedì scorso, respingendo così l'ultima offensiva della Juventus. [...] L'intesa è totale: Gasperini firmerà un contratto triennale da 7 milioni netti a stagione, bonus compresi. Un investimento importante che dimostra quanto la proprietà giallorossa creda nel progetto e nel profilo del tecnico dell'Atalanta. [...] Gasperini ha scelto la coerenza. [...]

Una scelta di parola e di principio, che a Trigoria non è passata inosservata. Per questo e tanti altri motivi l'accoglienza che verrà riservata al Gasp si preannuncia calda e soprattutto densa di aspettative. [...] Intanto a Bergamo, il clima resta carico di tensione e di malinconia. Ieri Gasperini ha visto la dirigenza dell'Atalanta per definire i contorni dell'addio. [...] Davanti al centro sportivo di Zingonia è apparso uno striscione dei tifosi della curva Nord: "Gasperini e società avanti insieme per far sognare questa città". [...] In serata centinaia di tifosi si sono radunati per un ultimo appello: "Gasperini deve restare!". Ma la decisione è presa. La Roma lo aspetta.

(corsera)