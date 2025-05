Gasperini per la Roma

Nel gioco delle panchine c'è un nuovo protagonista, per certi versi inaspettato, pronto

a rimescolare le carte. La storia d'amore tra Gasperini e l'Atalanta ha vissuto ieri mattina quello che sembra essere l'ultimo capitolo. Nell'incontro a Zingonia con il ds D'Amico, Antonio e Luca Percassi, il tecnico si è reso conto che il suo ciclo a Bergamo è arrivato al capolinea. L'ipotesi di rinnovo fino al 2028 è evaporata nelle tre ore di confronto, chiuse con la richiesta di poter trattare formalmente con altre squadre. In un attimo in questa crepa si è infilata la Roma. Quando Ranieri ha capito che il muro del Como su Fabregas non sarebbe crollato, ha virato su Gasperini.

La stima tra i due è alta, la proposta è già sul tavolo, un contratto triennale, la speranza (e la voglia) è di definire il tutto rapidamente. Gasp dovrebbe rescindere con l'Atalanta e poi firmare con la Roma. L'alternativa per lui resta la Juventus, che pure vive ore di incertezza. [...]

(La Repubblica)