Gasperini apre ai Friedkin: per lui pronto un triennale

LEGGO (F. BALZANI) - Tramontato Fabregas, ecco che Gasperini si avvicina a grandi passi alla panchina della Roma.

Il tecnico di Grugliasco, infatti, ieri ha dato la disponibilità a Ranieri in un colloquio avuto intorno all'ora di pranzo. E quindi pochi minuti dopo che Gasp aveva terminato il suo incontro con la dirigenza atalantina al gran completo. Il tecnico, poco convinto dai piani futuri del club bergamasco, ha riaperto così alla Roma in maniera importante e ieri sera ci sono stati nuovi contatti per definire l'accordo nei prossimi giorni proprio mentre i Friedkin erano a Pisa alimentando suggestioni su Allegri o Sarri.

Poche settimane fa lo stesso Gasperini aveva ammesso: «A chi non piacerebbe allenare la Roma? E' come la nazionale e ha una grande tifoseria». A quelle parole aveva fatto seguito la smentita secca di Ranieri che a questo punto potrebbe essere stata solo di facciata.

In realtà in questi giorni la Roma, che aveva perso quasi le speranze di arrivare a Gasperini, si era tuffata su Fabregas ricevendo però un secco no dal Como oltre a dover fare i conti con la concorrenza dell'Inter.

Oggi, dopo l'incontro da fumata nera a Zingonia, proprio Gasp ha riaperto clamorosamente la porta affascinato dal progetto dei Friedkin. Ovviamente ci sono da limare dettagli economici (si parla di un triennale non inferiore ai 6 milioni a stagione) e di allestimento della rosa, ma oggi più che mai Gasperini è vicino alla Roma nonostante il parere negativo di parte della tifoseria.

Lo stesso Ranieri, premiato in Campidoglio con il premio Simpatia, ha ammesso a mezza bocca: «Gasperini? Non dico il nome, ma sarà una scelta valida e quando vorrà il presidente la comunicherà. Io ho lasciato proprio per permettere al nuovo allenatore di conoscere bene Roma e costruire il futuro. Noi vogliamo fare bene, dateci fiducia».

L'eventuale arrivo di Gasperini porterebbe a diversi cambiamenti nella rosa con Dovbyk, Dybala e Pellegrini in bilico mentre in entrata si fa già il nome di un ex di Gasp gradito come Gosens.