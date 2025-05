Gasp vede Friedkin e Ranieri: niente firma ma c'è ottimismo

LEGGO (F. BALZANI) - Un vertice in Toscana con tutte le parti in causa: Dan Friedkin, il ds Ghisolfi, Claudio Ranieri e ovviamente Gian Piero Gasperini. Il summit per eleggere il nuovo allenatore della Roma è andato in scena ieri a Firenze. La fumata bianca, però, non è ancora arrivata col tecnico piemontese che si è preso 48 ore di tempo per accettare il progetto Roma. Si è trattato comunque di un incontro positivo col Gasp che aveva richiesto un faccia a faccia col presidente per capire il prossimo mercato e gli obiettivi del club. Niente firma però, non ancora almeno. In primis perché Gasperini deve liberarsi dal contratto con l'Atalanta e - nonostante gli ottimi rapporti - non è comunque roba che si risolve in poche ore. Nel frattempo occhio alla Juventus che, ormai consapevole di non poter arrivare a Conte, potrebbe tornare alla carica per il tecnico che è cresciuto proprio nelle giovanili bianconere. Ore frenetiche in un giovedì iniziato con il viaggio in treno di Ghisolfi e Ranieri fermati da alcuni tifosi. «Il nuovo allenatore? Arriverà presto», ha promesso il ds francese prima di raggiungere il Collegio delle Querce, il lussuoso maxi resort dei Friedkin a Firenze. Poco dopo è arrivato anche Gasperini che ha prima ascoltato le idee della Roma e poi espresso il parere sulla rosa attuale e sugli accorgimenti da fare. Si tratterebbe di un progetto triennale che avrà il suo sblocco fondamentale nel giugno 2026 quando cadranno i paletti imposti dall'Uefa. Intorno alle 18 Ranieri e Ghisolfi sono tornati a Roma mentre Gasperini è rimasto a Firenze dove mediterà sulla scelta da fare. Si respira ottimismo, ma in questi casi (l'esperienza lo insegna) non è mai troppo. Almeno fino alla firma.