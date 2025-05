Gasp no alla Juve: vado alla Roma. Comolli lo chiama, lui sceglie la Capitale: un altro rifiuto dopo quello di Conte

[...] Dopo Antonio Conte anche Gian Piero Gasperini dice "no", rifiuta quel bianconero che a livello di cuore poteva avere le sembianze di una scelta irrinunciabile e accetta invece la corte della Roma, che ha puntato un po' più in su, alla testa dell'allenatore, e così ha di fatto blindato il corteggiamento dall'inserimento tardivo della Signora. [...] I giallorossi in formazione completa, dai Friedkin a scendere, sono stati più convincenti della concorrenza e si sono visti accettare la proposta di un contratto triennale - con scadenza 30 giugno 2028 - a cinque milioni di euro annui di ingaggio, più bonus. [...]

In regia, lato Juventus, c'è stato Giorgio Chiellini. [...] E' stato lui a spingere per il nome di Gasperini una volta chiaro che Conte non sarebbe tornato a Torino. [...] Il colloquio tra i due è stato lungo, ma dopo tutto lo era stato anche l'incontro faccia a faccia che Gasperini il giorno precedente aveva vissuto vicino a Coverciano con il presidente della Roma Dan Friedkin, con il direttore sportivo Florent Ghisolfi e con il tecnico uscente Claudio Ranieri. [...] La Roma è arrivata prima, la Juventus nettamente in ritardo e soltanto dopo aver incassato il "no" di Conte. Sentirsi il prescelto per la panchina della Capitale, probabilmente, è un'altra cosa. [...]

(gasport)