Gasp ha detto sì: come sarà la sua Roma

C'è una nuova Roma che prende forma, silenziosamente ma con decisione, nella mente di Gian Piero Gasperini. [...] Al centro del progetto ci sarà, inevitabilmente, il marchio di fabbrica dell'allenatore: il 3-4-2-1. Un modulo già adottato da Ranieri nei suoi ultimi mesi in panchina, ma che con Gasp assumerà contorni totalmente diversi. [...] Tra i nomi più discussi c'è quello, ovviamente, di Dybala. Il talento dell'argentino è indiscutibile, ma non basta a garantirgli un posto nel nuovo disegno tattico. Gasperini predilige attaccanti dinamici, capaci di coprire campo e pressing per novanta minuti, e Dybala non risponde a questi requisiti. Stessa sorte potrebbe toccare a Pellegrini e Paredes. [...]

Anche l'investimento più oneroso dell'ultima stagione, Dovbyk, è oggetto di valutazioni. [...] Proprio nel reparto offensivo potrebbe esserci invece una sorpresa: Abraham, di ritorno dal prestito al Milan. [...] L'allenatore potrebbe decidere di trattenerlo: lo avrebbe voluto anche all'Atalanta. [...] Diverso il discorso per alcuni giovani o giocatori con struttura fisica e margini di crescita: Svilar, Ndicka, Angelino, Koné, Mancini, Rensch, Pisilli e forse El Shaarawy e Celik rientrano nei parametri ideali. [...] Poi ci sarà bisogno di integrare la rosa con nuovi innesti: spuntano i nomi di Pasalic e Gosens, quest'ultimo alla Fiorentina. [...]

(corsera)