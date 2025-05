Gasp ha detto sì

Gasp-Roma: ci siamo. E' iniziato il conto alla rovescia: ancora qualche ora/giorno e la Roma avrà il suo nuovo allenatore, pronto a firmare un triennale da 5 milioni a stagione (più bonus). [...] Proprio poco prima dell'ora di pranzo, il tecnico ha ricevuto una telefonata dal futuro direttore generale della Juve, Damien Comolli. Un tentativo in extremis per provare a convincerlo che tuttavia non ha fatto cambiare idea all'allenatore che non ha trovato le stesse certezze che gli erano state spiegate dai Friedkin il giorno prima. [...] E allora, la domanda vien da sé: se "tutte le strade portano a Roma", utilizzando un modo di dire che tanto piace a Ranieri, cosa manca per la fumata bianca? Ci si dimentica, probabilmente, che Gasp deve liberarsi dall'Atalanta. [...]

Appare chiaro come Gasperini prima di firmare voglia avere il quadro completo della situazione. Quella di Roma sarà presumibilmente l'ultima avventura su una panchina e se la vuole giocare per puntare a vincere. Ergo, come sempre accade in questi casi, si sta parlando dei calciatori da tenere, altri da cedere, delle strategie da attuare sul mercato che, pur avendo la consapevolezza delle restrizioni del Settlement Agreement, [...] ci sarà. [...] Se. come ormai appare scontato, si arriverà a dama, di certo sarà un punto a favore del tecnico piemontese. L'aver mantenuto la parola data in un mondo, come quello del calcio dove i tradimenti sono dietro l'angolo. [...]

(Il Messaggero)