Gasp, è quasi Roma: incontro con i Friedkin. Attesa per la fumata bianca

Ci siamo, quasi. Oggi potrebbe essere il giorno della chiusura. La Roma e Gian Piero Gasperini sono sempre più vicini. [...] In queste ore, infatti, dovrebbe essere l'incontro con la famiglia Friedkin, che nella giornata di ieri sono atterrati a Firenze. [...] Per arrivare alla fumata bianca, non manca molto, anche se è d'obbligo continuare a parlare con il condizionale. Con Gasperini si parlerà soprattutto di mercato inteso come potenzialità della rosa, visto che anche Ranieri ha affermato che i prossimi due anni ci saranno delle sessioni di sofferenza visti i paletti UEFA. Il tecnico della Dea vuole capire in che maniera influirà e che limitazioni ci sono, ma, soprattutto vorrebbe programmare. [...]

La Roma è comunque pronta ad accontentare Gasperini in molte delle sue richieste. Il contratto che sarà proposto all'allenatore dell'Atalanta è un triennale a 5 milioni di euro, a cui aggiungere altri 1-2 di bonus. Se poi tutto andrà per il meglio, per sabato potrebbe arrivare addirittura l'annuncio ufficiale. [...] Si userà il 3-4-2-1, il suo marchio di fabbrica. Con i giocatori attualmente presenti, potrebbe uscire una linea difensiva con Celik, Mancini, Ndicka e poi, Rensch, Koné, Cristante e Angelino, Soulé ed El Shaarawy sulla trequarti e Dovbyk punta. Il primo acquisto potrebbe, però, essere Tammy Abraham, attaccante che Gasperini stesso aveva cercato ai tempi.

(gasport)