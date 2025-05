Gasp e Friedkin incontro a Firenze: si va verso l'accordo

Vediamoci a metà strada tra Roma e Bergamo, lontano da occhi indiscreti. L'incontro tra la Roma e Gian Piero Gasperini è andato in scena ieri a Firenze, presso il "Collegio alle Quer-ce", una delle strutture della catena alberghiera Auberge Resort, di proprietà di Dan Friedkin. (...) Un vertice che è servito a delineare con chiarezza i dettagli del progetto tecnico: mercato, investimenti, staff, selezione della rosa e centralità dell'allenatore nelle scelte. Paletti fondamentali per costruire una programmazione chiara che veda coinvolto Gasperini a 360 gradi. Con Dan Friedkin si è parlato anche di contratto, confermando l'accordo di massima raggiunto nei giorni scorsi con i dirigenti giallorossi: 3 anni (più 1) a circa 6 milioni di euro più bonus e percentuale sulle plusvalenze. Un dettaglio non da poco che confe-ma l'assoluta centralità di Gasperini nella costruzione presente e futura della rosa. Le parti si riag-giorneranno, anche perchè nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità della separazione dell'allenatore piemontese dall'Atalanta. (...)

(La Repubblica)