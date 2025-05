Garantisce Claudio

E' un altro Ranieri, non ci sono dubbi. Gli è bastato un confronto faccia a faccia con Dan Friedkin, che è molto di più rispetto ai colloqui mensili consumati al telefono. [...] "Sarò il garante, avrò voce in capitolo e sull'allenatore mi prendo la responsabilità, io con Ghisolfi naturalmente. No, non sarò un uomo immagine, il mio cassetto della vanità è molto piccolo e si è riempito tantissimi anni fa. Buonissimo incontro con il presidente, ha fatto i complimenti alla squadra e a tutti quanti". [...] L'allenatore che verrà è lì, pronto per essere definito e annunciato. Ranieri non ha ancora perso le speranze di vedere a Trigoria uno dei suoi preferiti, Gasperini, oppure un giovane interessante come Fabregas. [...]

"Ho letto che alcuni allenatori si sarebbero tirati fuori in caso di mancata qualificazione in Champions, ma a me sembra che nessuno lo abbia fatto. Speriamo che chi ha scelto Friedkin sia all'altezza della situazione". [...] La Roma, a differenza dell'Atalanta, ha una società che oggi deve ancora strutturarsi: "Ed è ciò che stiamo facendo. Io mi occuperò del mio, non posso mettere bocca su questioni che non mi competono". Tra i suoi compiti, c'è quello di migliorare i calciatori. Con Pellegrini ci ha provato. [...] "Quando non riesco a far rendere qualcuno è una sconfitta personale. Intanto non posso che augurargli una veloce guarigione". [...]

(Il Messaggero)